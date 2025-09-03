Logo R7.com
Após 4 dias de buscas, corpo de jovem é encontrado na represa de Igaratá

O acidente ocorreu no último domingo, e as buscas foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros de Jacareí com apoio da Polícia Militar

SP Record|Do R7

O corpo de Jaqueline Barbosa, de 22 anos, foi encontrado na represa de Igaratá após desaparecer durante um passeio de moto aquática. O acidente ocorreu no último domingo, e as buscas foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros de Jacareí com apoio da Polícia Militar. Testemunhas relataram que Jaqueline caiu na água e não emergiu. A mãe da vítima reconheceu o corpo no local. Uma gravação de segurança será analisada para auxiliar nas investigações.

