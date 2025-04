Balsas colidem durante travessia Santos/Guarujá por problema técnico A CEMIL, em parceria com a Marinha, está investigando os detalhes do incidente, incluindo possíveis danos aos veículos a bordo SP Record|Do R7 15/04/2025 - 20h11 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h11 ) twitter

Na noite da segunda-feira (14), duas balsas colidiram durante a travessia entre Santos e Guarujá, em São Paulo. As imagens capturaram o momento exato do impacto, no qual uma das balsas atingiu a ponta da outra. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, um problema técnico no sistema de direcionamento, agravado pela forte maré, causou o desvio de curso e a subsequente colisão.

Felizmente, não houve vítimas, embora um motociclista tenha caído com o impacto. Ele foi socorrido e passa bem. A CEMIL, em parceria com a Marinha, está investigando os detalhes do incidente, incluindo possíveis danos aos veículos a bordo. As embarcações não sofreram danos significativos, mas uma delas foi enviada para manutenção para avaliar a falha no sistema.