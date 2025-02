Bares e restaurantes apostam no aumento das vendas durante o carnaval Época deve aquecer o comércio na Baixada Santista SP Record|Do R7 28/02/2025 - 14h14 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, as vendas devem crescer cerca de 20% no período do carnaval, animando comerciantes e empresários da área e aquecendo o comércio durante os quatro dias de folia na Baixada Santista (SP).

Apostando na variedade dos cardápios e decoração, os locais também estão investindo em contratações temporárias.