Caçapava (SP) divulga programação de tradicional festa junina da região

A tradicional festa junina da cidade de Caçapava (SP), que completa 100 anos, ocorrerá de 18 a 24 de junho. O evento contará com shows de artistas renomados como Lucas Lucco, além de desfiles e quadrilhas. Com caráter beneficente, a festa apoia entidades locais e impulsiona o turismo e a economia, beneficiando hotéis e restaurantes. Autoridades destacam a importância cultural e social do evento.