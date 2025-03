Câmeras de Praia Grande agora contam com reconhecimento facial Tecnologia avançada utiliza um banco de dados ampliado pela SSP-SP SP Record|Do R7 12/03/2025 - 12h24 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h24 ) twitter

As câmeras de monitoramento de Praia Grande (SP) agora fazem parte do programa ‘Muralha Paulista’, integrando-se aos sistemas de segurança estaduais. Com mais de 3.400 câmeras estrategicamente posicionadas, a cidade irá melhorar a identificação de criminosos, especialmente na alta temporada.

A tecnologia avançada, que inclui reconhecimento facial, utiliza um banco de dados ampliado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, facilitando a captura de procurados pela justiça.

O sistema, que também identifica carros clonados, está em expansão para aumentar a segurança pública e pessoal, contribuindo para ações preventivas e rápidas intervenções policiais.