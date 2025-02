Carnaval 2025 em Santos (SP): ingressos para arquibancada estão esgotados

Carnaval 2025 em Santos (SP): ingressos para arquibancada estão esgotados Ainda há poucos ingressos para o setor de frisas SP Record|Do R7 14/02/2025 - 14h28 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h28 ) twitter

De acordo com a prefeitura, a venda já esgotou tanto na forma online quanto presencial. No setor de frisas, a compra pode ser feita amanhã, a partir das 9 horas da manhã, diretamente na bilheteira do Teatro Municipal.

Os desfiles do Carnaval Santista 2025 acontecem nos próximos dias 21 e 22 e contarão com a apresentação de 15 agremiações, incluindo os grupos de acesso e especial.