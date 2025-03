Cresce a procura da população por testes de dengue em farmácias Teste deve ser feito até o quinto dia de sintomas e, em caso positivo, paciente é encaminhado para atendimento especializado SP Record|Do R7 06/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h25 ) twitter

A demanda por testes rápidos de dengue em farmácias cresceu 40% em fevereiro, comparado ao mês de janeiro. Cidades como Caçapava e Jacareí estão em estado de emergência devido ao aumento de casos. O teste deve ser feito até o quinto dia de sintomas e, em caso positivo, o paciente é encaminhado para atendimento especializado.

A dengue é uma doença de notificação compulsória, e a hidratação é essencial no tratamento. A vacinação contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, mas a cobertura vacinal ainda é baixa. Em São José dos Campos, 117 mortes foram registradas no ano passado, com a maioria das vítimas acima de 50 anos, destacando a necessidade de cuidados redobrados.