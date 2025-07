Entrevista exclusiva: Marcelly Peretto fala sobre crime e nega participação na morte do irmão Ela relata uma discussão entre Igor e Mário Vitorino, que culminou na tragédia SP Record|Do R7 01/07/2025 - 19h52 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h52 ) twitter

Marcelly Peretto, acusada de envolvimento na morte do irmão Igor, fala em entrevista exclusiva sobre a noite do crime. Ela relata uma discussão entre Igor e Mário Vitorino, que culminou na tragédia. Marcelle nega participação e afirma ter fugido por medo e dependência emocional. A defesa alega falta de provas de premeditação, enquanto o irmão Tiago, acredita no planejamento do crime.