Expedição revela esforços para preservar tamanduá-bandeira no Cerrado Projeto inclui veterinários e biólogos e também reabilita filhotes órfãos na natureza SP Record|Do R7 08/04/2025 - 20h49 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma expedição em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, destaca o trabalho de veterinários e biólogos na preservação do tamanduá-bandeira, espécie ameaçada de extinção. A expedição explora o uso de radiotelemetria para monitorar os animais e os desafios enfrentados, como atropelamentos em rodovias, que resultam na morte de cerca de 40 tamanduás por ano. O projeto também inclui a reabilitação de filhotes órfãos em Minas Gerais, onde biólogos cuidam de tamanduás resgatados. A iniciativa visa garantir a biodiversidade do cerrado e a sobrevivência futura desses animais.