Governador Tarcísio de Freitas entrega obra de revitalização em Lagoinha (SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inaugurou a revitalização de uma praça em Lagoinha (SP), Vale do Paraíba, com áreas verdes e de lazer. Durante o evento, ele plantou mudas ao lado do prefeito e crianças locais. A ação integra o programa Bairro Paulista Cidades Sustentáveis. Tarcísio também anunciou planos para hospitais em Taubaté e Cruzeiro, e cumpriu agenda em São Bernardo do Campo.