Investigação revela erro que resultou em homicídio de jovem no Guarujá (SP) Vítima foi morta por engano em crime registrado em 2024 SP Record|Do R7 10/03/2025 - 14h21 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil investiga o caso de João Vitor Brito Rosa, jovem de 20 anos, morto por engano na praia da Enseada, Guarujá (SP), no fim de 2024. O delegado Tiago Bonametti revela que o crime, inicialmente tratado como homicídio, envolveu três suspeitos: o executor, o motorista e o mandante.

Dois foram presos e a investigação confirmou que a vítima não era o alvo pretendido. O verdadeiro alvo era o atual companheiro da ex-esposa do mandante, com quem ele tinha desavenças. Coincidências levaram ao erro fatal, com o casal errado sendo identificado na praia.

A investigação, que será encaminhada à justiça, destaca a importância de entender as motivações por trás dos crimes.