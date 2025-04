Jovem de Cubatão (SP) é selecionado para fazer intercâmbio em universidade na França Estudante de Letras agora busca apoio financeiro através de rifas e vaquinhas SP Record|Do R7 14/04/2025 - 20h12 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h12 ) twitter

Gustavo Henrique da Silva, um jovem de Cubatão (SP) com uma trajetória marcada por escolas públicas, foi selecionado para um intercâmbio em uma universidade francesa. Sua dedicação aos estudos e o apoio familiar foram fundamentais para essa conquista. Mas apesar do orgulho da família, ele agora enfrenta o desafio de arcar com as despesas da viagem. O estudante, que cursa Letras na USP, sempre sonhou com essa oportunidade e agora busca apoio financeiro por meio de campanhas como rifas e vaquinhas online. A experiência na França promete enriquecer seus conhecimentos acadêmicos e culturais.