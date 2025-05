Jovem de Guarujá (SP) coleciona títulos no judô e se prepara para campeonato na Espanha Desde a infância, seus pais investiram em seu potencial, enfrentando desafios financeiros para apoiar seu sonho SP Record|Do R7 13/05/2025 - 20h33 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h33 ) twitter

Kainam Pires, um talentoso judoca de Guarujá (SP), coleciona medalhas desde cedo, impulsionado pelo apoio incansável de seus pais. Com uma trajetória marcada por superação e dedicação, Kainam se prepara para competir na Espanha, sonhando com os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Desde a infância, seus pais investiram em seu potencial, enfrentando desafios financeiros para apoiar seu sonho. O Sensei Reinaldo e amigos de tatame testemunharam seu crescimento fenomenal no esporte. Kainam compartilha sua jornada nas redes sociais, inspirando novas gerações com sua disciplina e mentalidade de atleta. Um verdadeiro orgulho para sua família e região.