Mais duas mulheres denunciam gerente de farmácia por assédio sexual

O gerente da farmácia de Santos, suspeito de assediar sexualmente uma funcionária, foi denunciado por mais duas mulheres.

Uma delas falou com a nossa equipe por telefone; a outra o denunciou na delegacia. Agora, são 3 vítimas.

A delegada do caso informou que mudou a tipificação do crime de ato obsceno para assédio sexual, devido à hierarquia existente entre o acusado e as vítimas.