O menino de 12 anos, que foi salvo pelos bombeiros na Praia do Pernambuco em Guarujá (SP), reencontrou quem participou do seu salvamento no sábado (15).

Os vídeos mostraram a dificuldade que a equipe enfrentou por conta do mar revolto. Os guarda-vidas encontraram o jovem Matheus no mesmo lugar onde tudo aconteceu.