Morar de aluguel em Santos (SP) está mais caro: cidade ocupa a terceira colocação no estado A cidade, com características únicas e espaço limitado para expansão, enfrenta uma oferta restrita SP Record|Do R7 14/05/2025 - 20h58 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h58 )

O mercado de aluguel em Santos (SP) está em alta, com a cidade ocupando a terceira posição no estado de São Paulo e a sétima no Brasil em valorização do metro quadrado. Daniela Ferreira, uma residente apaixonada pela cidade, compartilha sua experiência ao buscar um apartamento próximo ao trabalho e à praia, destacando a dificuldade de encontrar opções acessíveis. O corretor Aldo Torres explica que a alta demanda, impulsionada por universidades e empregos temporários, eleva os preços. A cidade, com características únicas e espaço limitado para expansão, enfrenta uma oferta restrita. Além de Santos, Praia Grande e São José dos Campos também se destacam pelo crescimento e valorização imobiliária. O índice FIPEZAP aponta que o aumento do aluguel em Santos supera a inflação, refletindo a média nacional de 12,9%.