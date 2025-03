Muitas emoções no embarque para o cruzeiro do rei Roberto Carlos em Santos (SP) Cruzeiro contará com três apresentações em viagem pelo litoral paulista e fluminense SP Record|Do R7 13/03/2025 - 14h13 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h13 ) twitter

O icônico cantor Roberto Carlos embarca em um cruzeiro no Porto de Santos (SP), marcando seu retorno, após dois anos de pausa. Fãs de todo o Brasil, incluindo três amigas do Paraná, se reúnem para assistir aos shows a bordo, que prometem ser uma experiência inesquecível.

O humorista Tom Cavalcante também participa, reforçando a amizade de longa data com o cantor. O cruzeiro, intitulado ‘Além do Horizonte’, contará com três apresentações e navegará pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é de um recorde de público, com mais de três mil passageiros a bordo.

Roberto Carlos chega em grande estilo, em um Cadillac vermelho de 1960, prometendo muitas emoções aos seus admiradores.