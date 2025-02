Neymar será recebido com festa na Vila Belmiro Evento de apresentação do jogador acontece hoje (31), a partir das 16h, e contará com shows de grandes artistas brasileiros

