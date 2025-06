PM salva bebê engasgado duas vezes em um intervalo de dez dias em Santos (SP) Bebê foi salvo por policiais do Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior SP Record|Do R7 23/06/2025 - 20h33 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Santos (SP), policiais do Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior salvaram uma bebê de apenas um mês de idade em duas ocasiões distintas, ambas por engasgo. No primeiro incidente, a criança estava engasgada com leite materno e foi salva por uma manobra de desobstrução. No segundo, a bebê voltou a engasgar e foi novamente socorrida pelos policiais, que a levaram para atendimento médico na unidade de pronto atendimento central de Santos.