Previdência registra mais de 440 mil funcionários afastados do trabalho por transtornos mentais Ainda existem mais de três milhões de pedidos para serem analisados SP Record|Do R7 12/03/2025 - 12h36

O número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais no Brasil dobrou em dez anos, atingindo mais de 440 mil casos em 2024 e com mais de três milhões de pedidos ainda a serem avaliados. A pressão por resultados, estresse e crises de ansiedade são fatores que contribuem para essa situação.

O impacto da falta de apoio dos gestores e a importância de regulamentações mais rigorosas para proteger a saúde mental dos trabalhadores em situações como essa é fundamental.

A jovem entrevistada compartilha sua experiência pessoal de lidar com sintomas físicos e emocionais devido ao ambiente de trabalho estressante.

A nova norma regulamentadora visa aumentar a fiscalização nas empresas, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável.