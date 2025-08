Queda no preço do café e alta do leite impactam consumidores A pesquisa destaca a importância de monitorar preços devido às oscilações sazonais SP Record|Do R7 06/08/2025 - 20h26 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h26 ) twitter

Pesquisa do Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (Nupes) revela queda no preço do café, trazendo alívio aos consumidores, especialmente no inverno. No entanto, o leite registra aumento significativo, junto com mamão e abobrinha, complicando o orçamento familiar. A pesquisa destaca a importância de monitorar preços devido às oscilações sazonais, com produtos básicos mostrando tendência de estabilização ou leve queda.