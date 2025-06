Quinta edição da regata Ubatuba Ilhabela reúne 80 equipes em emocionante competição O evento, que contou com uma travessia de 25 milhas náuticas, proporcionou um dia de velejo seguro e divertido SP Record|Do R7 20/06/2025 - 20h09 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A quinta edição da regata Ubatuba Ilhabela atraiu cerca de 80 equipes e 400 participantes. O evento, que contou com uma travessia de 25 milhas náuticas, proporcionou um dia de velejo seguro e divertido, com ventos favoráveis. O troféu fita azul foi destaque, premiando o primeiro barco a chegar. A competição também é um momento de confraternização entre famílias e amigos, com mais regatas previstas para o sábado (21).