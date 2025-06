Roubo de canetas emagrecedoras dobrou no Brasil em um ano A Anvisa relatou mais de 8.000 canetas roubadas em 2024 SP Record|Do R7 20/06/2025 - 19h20 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h20 ) twitter

O roubo de canetas emagrecedoras dobrou no Brasil, com a polícia de São Paulo recuperando uma carga roubada de uma farmácia. Dois homens foram presos em Cotia, onde foram encontrados medicamentos e documentos roubados. A Anvisa relatou mais de 8.000 canetas roubadas no ano passado.