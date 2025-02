Santos perde de virada para o São Bernardo pelo Paulistão 2025 Com a derrota, o Peixe ficou com 4 pontos no grupo B SP Record|Do R7 31/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h07 ) twitter

O Campeonato Paulista segue cheio de surpresas. Na quarta-feira (29), o Santos perdeu de virada para o São Bernardo; a partida terminou em 3 a 1 para o time do ABC Paulista.

Com a derrota, o Peixe está com 4 pontos no grupo B, enquanto o São Bernardo disparou no grupo D com 12 pontos.