STF julga recurso da defesa de Robinho e advogados pedem a soltura do ex-jogador Até agora, três ministros votaram, com Alexandre de Moraes e Luiz Fux a favor da decisão do Superior Tribunal de Justiça SP Record|Do R7 22/08/2025 - 20h16 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Supremo Tribunal Federal está revisando o recurso da defesa de Robinho, condenado a 9 anos por estupro coletivo na Itália. A defesa busca que ele cumpra a pena no Brasil e em liberdade. Até agora, três ministros votaram, com Alexandre de Moraes e Luiz Fux a favor da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Gilmar Mendes pediu mais tempo para análise. A decisão final deve ocorrer até o dia 29 deste mês.