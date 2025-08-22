STF julga recurso da defesa de Robinho e advogados pedem a soltura do ex-jogador
Até agora, três ministros votaram, com Alexandre de Moraes e Luiz Fux a favor da decisão do Superior Tribunal de Justiça
O Supremo Tribunal Federal está revisando o recurso da defesa de Robinho, condenado a 9 anos por estupro coletivo na Itália. A defesa busca que ele cumpra a pena no Brasil e em liberdade. Até agora, três ministros votaram, com Alexandre de Moraes e Luiz Fux a favor da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Gilmar Mendes pediu mais tempo para análise. A decisão final deve ocorrer até o dia 29 deste mês.