Íntegra Visita na Record - 17/05/2025 Veja os destaques da edição de 18/05/2025: Associação Comercial de São Vicente completa 76 anos; e mais: Thais Medina conta sua trajetória de vida ligada ao turismo Visita na Record|Do R7 19/05/2025 - 19h21 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça os desafios e ações da Associação Comercial de São Vicente ao longo de mais de sete décadas. Thais Medina, da Agência BF, conta um pouco de sua jornada no mundo do turismo, passando pelas áreas do jornalismo e, principalmente, do marketing.