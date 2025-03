Tradição e inovação em ótica santista com o empresário Márcio Garcia Groegel Empreendedor de Santos (SP) revela desafios e cuidados essenciais no mercado de óculos Visita na Record|Do R7 05/03/2025 - 14h11 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h11 ) twitter

Em entrevista especial ao Visita na Record, Márcio Garcia Groegel, proprietário da Santista Class Óptica, compartilha a história e a tradição da ótica fundada por seu avô.

No bate-papo, Márcio destaca a importância de um laboratório próprio para garantir a qualidade das lentes e a satisfação dos clientes e também discute os desafios da compra de óculos pela internet e a importância de um atendimento personalizado.

A Santista Class Óptica oferece campanhas especiais para estudantes e usuários de lentes multifocais, enfatizando a importância do cuidado com a visão desde cedo. O empresário reforça a necessidade de escolher marcas conceituadas e a importância do pós-venda para garantir a adaptação e a durabilidade dos óculos.