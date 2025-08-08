Visita na Record - 02/08/25 A edição deste sábado recebe Leonardo Varella, CEO da Varella Call Center e especialista em recuperação de vendas, e André Barros Monteiro Júnior, diretor administrativo da Santa Casa de Guaratinguetá Visita na Record|Do R7 08/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo Varella, CEO da Varella Call Center e especialista em recuperação de vendas, fala sobre a sua carreira e casos de sucesso com empresas do mercado digital. E mais: recebemos o André Barros Monteiro Júnior, diretor administrativo da Santa Casa de Guaratinguetá, uma das mais antigas do Vale do Paraíba com seus 150 anos.