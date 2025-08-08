Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
https://noticias.r7.com/sao-paulo/litoral-vale/visita-na-record

Visita na Record - 02/08/25

A edição deste sábado recebe Leonardo Varella, CEO da Varella Call Center e especialista em recuperação de vendas, e André Barros Monteiro Júnior, diretor administrativo da Santa Casa de Guaratinguetá

Visita na Record|Do R7

Leonardo Varella, CEO da Varella Call Center e especialista em recuperação de vendas, fala sobre a sua carreira e casos de sucesso com empresas do mercado digital. E mais: recebemos o André Barros Monteiro Júnior, diretor administrativo da Santa Casa de Guaratinguetá, uma das mais antigas do Vale do Paraíba com seus 150 anos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.