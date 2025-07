Visita na Record - 19/07/25 Confira a íntegra do programa do último sábado (19) Visita na Record|Do R7 21/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h58 ) twitter

Emídio Sousa, secretário de Estado das comunidades portuguesas, fala sobre as relações da Baixada Santista com Portugal e sobre iniciativas culturais apoiadas pelo país no Brasil. Já o comerciante Robertinho da Padaria discorre sobre sua história e a importância do seu legado para São José dos Campos (SP).

