Visita na Record - 26/07/25 Confira a íntegra do programa do último sábado (26) 28/07/2025 - 17h08

André Fernandes, presidente do SinasPAN, fala sobre as iniciativas do sindicato das padarias da Baixada Santista, incluindo a inauguração de uma cozinha industrial e a futura escola de panificação em parceria com o Senai. Cleber Soares e Carla Sarni contam detalhes sobre a Rede Sorridents, presente em mais de 23 estados do Brasil.