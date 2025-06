Visita na Record - 28/06/25 Confira a íntegra do programa do último sábado (28) Visita na Record|Do R7 30/06/2025 - 16h49 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h49 ) twitter

Maurício Freitas Silva, fundador do Disparo Rápido, explica como funciona a plataforma que ajuda nas vendas. Lucas Damasceno, sócio diretor do Coco Bambu, celebra os dois anos do restaurante em Ribeirão Preto.