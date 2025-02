Visita na Record recebe CEO da MCG Laboratórios Marcelo Safadi conta as novidades que a empresa tem para 2025 Visita na Record|Do R7 20/01/2025 - 18h29 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h29 ) twitter

Com passagens pela Embraer, Vale e o Parque Tecnológico de São José dos Campos, Safadi relembra um pouco de sua trajetória e sua ligação com o Vale do Paraíba (SP).

Ele também fala sobre o investimento da MCG Laboratórios em novos mercados, a assinatura de parcerias internacionais e como é o ciclo de autorização para a fabricação de medicamentos.

A entrevista completa está no vídeo.