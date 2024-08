Megaoperação no centro de São Paulo prende chefe do PCC e guardas civis metropolitanos Leonardo Monteiro Moja estava em liberdade condicional e seria dono de hotéis usados por traficantes São Paulo|Laura Lourenço, da Agência RECORD 06/08/2024 - 12h42 (Atualizado em 06/08/2024 - 12h47 ) ‌



Imóveis usados pelo PCC foram alvos da polícia WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.08.2024

Um homem considerado uma liderança do PCC foi preso na operação Salus et Dignitas, deflagrada nesta terça-feira (6) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, para combater o crime no centro de São Paulo.

Leonardo Monteiro Moja estava em liberdade condicional e seria o dono de hotéis e estabelecimentos comerciais usados por traficantes, segundo o governo do estado. Os imóveis estão registrados em nomes de laranjas.

Guardas civis metropolitanos também estão entre os alvos de mandados de prisão. Eles teriam se associado ao PCC em um esquema de proteção ilegal.

A Prefeitura de São Paulo informou que no caso de um deles, Elisson de Assis, o pedido de prisão foi solicitado ao Ministério Público pela própria administração municipal, em junho do ano passado.

Até o meio-dia, agentes haviam batido em 50 locais determinados pela Justiça, onde foram apreendidos 65 celulares, cinco computadores, além de discos rígidos e pen-drives. Também foram removidos 40 veículos.

A operação Salus et Dignitas visa desarticular um “ecossistema” do PCC na região central. Segundo as investigações, a facção está envolvida em diversos ilícitos, incluindo crimes ambientais, devido a ferros-velhos, incentivo à prostituição e trabalho análogo à escravidão.

Os imóveis que forem identificados como pontos de tráfico perderão a licença de funcionamento e serão lacrados pelo município.

A ação de hoje conta com o apoio das polícias Civil e Militar de SP, das polícias Federal e Rodoviária Federal, da Receita Federal, do Ministério Público do Trabalho e da Prefeitura de São Paulo.