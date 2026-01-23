PM mobiliza 150 agentes e helicóptero Águia para prender suspeitos que atiraram em viatura, em SP Antes de alvejar o carro oficial, os seis criminosos assaltaram uma loja de bebidas no Grajaú, na zona sul

Mais de 150 policiais militares, com apoio de um helicóptero Águia, participaram de uma operação para prender seis bandidos que atiraram contra uma viatura em São Paulo. A operação, chamada Pronta Resposta, foi montada pela PM depois que os criminosos, em três motos, assaltaram uma loja de bebidas no Grajaú, zona sul da capital.

Os assaltantes renderam os funcionários e roubaram os itens do estabelecimento. Uma viatura da Polícia Militar estava próxima ao local e deu de frente com os criminosos. O grupo de assaltantes disparou pelo menos cinco vezes contra o carro da polícia e fugiu do local.

“O objetivo é trazer maior segurança para a nossa comunidade aqui da zona sul e tentar verificar e identificar esses indivíduos que praticam roubos aqui na região e que fizeram essas ações criminosas contra os nossos policiais”, diz um dos policiais sobre a operação, em entrevista à Record.

Os policiais entraram na comunidade do Grajaú e abordaram três suspeitos. Pelo menos dois deles foram presos, um com drogas, mas ainda não está confirmada a participação deles no assalto. A operação continua para capturar os criminosos que atiraram na viatura.

