Polícia descobre briga por causa de mensagem antes de criança cair de prédio e morrer em SP Mãe encontrou conteúdo que julgou inapropriado no aparelho da filha pré-adolescente, que será enterrada hoje na zona leste São Paulo|Letícia Assis, da Agência RECORD 08/03/2025 - 08h36 (Atualizado em 08/03/2025 - 08h37 )

Menina de 11 anos morreu depois de cair de prédio na zona leste de São Paulo Arquivo Pessoal

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma menina de 11 anos que despencou do 8º andar de um prédio e morreu na região do Lageado, na zona leste de São Paulo. A queda ocorreu por no início da noite da última quarta-feira (5).

Os investigadores do 68º DP (Lageado) descobriram, segundo as informações iniciais, que houve uma briga entre a mãe e a pré-adolescente, por conta de mensagens encontradas no celular da jovem, antes da queda.

Por isso, o caso foi registrado como “morte suspeita”. A polícia começou a ouvir testemunhas e aguarda a perícia, conforme informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Depois que a menina caiu no solo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até um pronto-socorro da região, mas ela não resistiu.

Menina cai de prédio e morre

A garota Heloiza Vitória Brito, de 11 anos, morreu após cair do 8º andar de um prédio na Vila Chabilândia, região de Guaianazes, zona leste de São Paulo, na noite da última quarta-feira (5).

As informações iniciais da Polícia Civil, apuradas pelo repórter da RECORD Thiago Gardinali na porta da delegacia, indicam que a vítima, a mãe e a irmã mais velha, de 15 anos, estavam no apartamento na hora da morte.

Pouco antes da queda, a pré-adolescente e a mãe haviam discutido após a mulher flagrar no celular da filha uma troca de mensagens que julgou inapropriada. Após a briga, a menina foi para o quarto que dividia com a irmã.

A mãe, então, foi até a porta do apartamento para receber sua irmã, tia da vítima. Neste momento, ela escutou os gritos e foi acionada pela portaria do prédio.

Em seguida, a mulher avistou sua filha de 11 anos já caída na entrada do condomínio após despencar do 8° andar.

A menina chegou a ser levada à UPA Júlio Tupy, mas não resistiu e teve a morte constatada ainda na unidade médica.

Equipes da 2ª Companhia do 48° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano preservaram a área.

Segundo a sala de imprensa do Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu um acionamento para uma ocorrência de tentativa de suicídio.

O caso foi encaminhado ao 50° Distrito Policial do Itaim Paulista, que ouviu os familiares e registrou o boletim de ocorrência como morte suspeita. Segundo o delegado responsável, nenhuma hipótese é descartada.

O velório e enterro de Heloiza Vitória da Silva Brito ocorre no Cemitério Itaquera, na Vila Carmosina, zona leste de São Paulo, neste sábado (8).