Polícia prende dez em briga entre torcedores de Corinthians e Flamengo na via Dutra Confronto, que ocorreu durante a tarde, resultou em pessoas feridas e apreensões de objetos utilizados no confronto São Paulo|Vinicius Santos, da Agência RECORD 20/10/2024 - 18h28 (Atualizado em 20/10/2024 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mochila, garrafas de vidro, pedras, barras de ferro e pedaços de madeira foram apreendidos Reprodução/RECORD

Dez pessoas foram presas após uma confusão entre torcedores do Corinthians e Flamengo, neste domingo (20), na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos.

Vídeos obtidos pela reportagem mostram corintianos se aproximando de um ônibus com flamenguistas, armados com pedaços de madeira e barras de ferro. Um dos torcedores do Corinthians chega a arremessar uma pedra em uma das janelas do coletivo.

O 2° Batalhão de Polícia de Choque, que escoltava o ônibus, interveio na situação. Dez pessoas foram detidas, e dois policiais ficaram feridos. Uma mochila, garrafas de vidro, pedras, barras de ferro e pedaços de madeira foram apreendidos.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), oito pessoas foram conduzidas ao Jecrim (Juizado Especial Criminal), onde o caso foi apresentado.

*Sob supervisão de Nayara Paiva, da Agência RECORD