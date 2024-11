Casal arrebenta vitrine com marreta e rouba loja de roupas de grife na Grande SP

Um casal foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma loja de roupas na rua Guilherme Marconi, em Santo André, na madrugada deste sábado (19).

O vídeo mostra o momento em que um homem e uma mulher observam o movimento na rua antes de furtar a loja. O homem quebra a vitrine do estabelecimento com uma marreta e, após destruir o vidro com um chute, o casal rouba bolsas e roupas da fachada. Os criminosos fugiram rapidamente do local.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que não localizou nenhum registro da ocorrência. A apuração é de Vinicius Santos e Letícia Assis da Agência RECORD.