Dupla em moto aborda pedestre e bate na vítima para roubar na Grande SP

Uma pessoa foi surpreendida por suspeitos em duas motos na Estrada Ariam, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, neste sábado (19).

A Agência RECORD teve acesso às imagens de câmeras de segurança que mostram o momento exato em que a vítima caminhava pela calçada. Uma moto se aproxima. Um homem desce da garupa e anuncia o roubo. Em seguida, outra motocicleta chega para auxiliar no crime, mas a vítima consegue fugir.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que o caso pode estar registrado no 5º ou no 7º Distrito Policial de Osasco. A apuração é de João Pedro Lobo, sob supervisão de Rodrigo Balbino, da Agência RECORD.