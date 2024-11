Homem é detido com faca após confusão na Linha 5-Lilás do Metrô; veja vídeo

Um homem foi detido com uma faca durante uma confusão na Estação Eucalipto da Linha 5-Lilás do Metrô, no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira (14).

Em vídeo obtido pela Agência RECORD na página São Paulo Sobre Trilhos, é possível ver o momento do tumulto gerado após passageiros perceberem que o suspeito estava portando uma arma branca.

De acordo com informações da ViaMobilidade, concessionária responsável pela administração da linha, agentes de segurança da empresa contiveram o homem e o policiamento foi acionado.

A operação dos trens não foi prejudicada.

O homem foi detido e encaminhado para prestar esclarecimentos no 27° Distrito Policial do Campo Belo.

