Idoso é assaltado e derrubado no chão durante roubo na zona oeste de São Paulo

Um idoso foi vítima de um roubo na tarde da última sexta-feira (1º), no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos.

A Agência RECORD teve acesso às imagens, onde é possível ver o idoso caminhando na calçada, quando é abordado por dois suspeitos. Ao perceberem a vulnerabilidade da vítima, os criminosos olham para trás e decidem atacá-lo enquanto ele se aproxima da entrada do condomínio onde mora. Eles puxam uma corrente do pescoço do idoso com tanta força que o derrubam no chão.

Após o crime, a dupla foge correndo entre os carros que passavam pela rua. O idoso é socorrido por um morador do condomínio. A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que não foi acionada para o crime e destacou a importância do registro de boletins de ocorrência, para que os crimes possam ser mapeados e investigados pelo setor de inteligência da polícia.

A apuração foi realizada por André Carvalho e por Estela Marconi da Agência RECORD