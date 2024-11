Motociclista é arremessado após colisão com carro em São Bernardo; veja vídeo

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro em um acidente na manhã deste sábado (23), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

As imagens capturadas por câmeras de segurança, divulgadas pela página TV São Bernardo, mostram o exato momento em que o motociclista trafegava pela via e foi atingido por um carro que vinha na direção contrária. O impacto arremessou o motociclista para fora da moto. O condutor do veículo prestou socorro.

Apesar do impacto, o homem, de 29 anos, sofreu ferimentos no cotovelo e tornozelo. Segundo a Prefeitura de São Bernado, ele foi socorrido ao Hospital de Urgência, onde permanece internado em estado consciente e estável.

Policiais Militares foram acionados para a ocorrência, e constataram que o condutor do automóvel não apresentava sinais de embriaguez.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e colisão no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

A apuração é de Camila Joseph com a supervisão de Augusta Ramos da Agência RECORD.