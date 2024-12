Passageiro morre após ser agredido por agentes da Via Mobilidade, em Carapicuíba (SP)

Um passageiro morreu após ser agredido por seguranças da Via Mobilidade e um Guarda Civil na estação de Carapicuíba, da Linha 8-Diamante, no dia 11 de novembro. Circuitos de segurança internos da estação flagraram o ocorrido, quando Jadson Pires aparentava estar confuso e tentava passar pelas catracas sem pagar.



Nesse momento, é possível observar um homem, de camiseta preta, impedindo a passagem do rapaz. De acordo com a Viabilidade, o homem é um GCM que estava à paisana e não tem nenhum envolvimento com a segurança da estação.



Logo em seguida, um segurança pegou Jadson pelos pés e começou a arrastá-lo até uma sala interna da estação.



Um outro vídeo registrou quando a vítima estava caída no chão enquanto era agredida por seguranças.



Em nota, a Via Mobilidade afirmou que Jadson teve um mau súbito e foi levado a uma unidade de pronto-atendimento, onde foi registrado o óbito. A concessionária informou que o corpo do rapaz está passando por exames periciais e toxicológicos. Um boletim de ocorrência foi registrado e as autoridades aguardam os resultados da perícia.



A Via Mobilidade diz lamentar a morte do homem e afirma expressar suas condolências à família e amigos. A assessoria de imprensa relata ter se colocado à disposição para prestar apoio.



A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o caso é investigado pelo 1º Distrito Policial de Carapicuíba. A pasta informou que as imagens estão sendo analisadas.



Os envolvidos foram intimados a prestarem depoimento e os laudos periciais serão anexados ao inquérito assim que concluídos.



A apuração é de Estela Marcon, sob supervisão de André Carvalho, da Agência RECORD.