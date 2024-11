Sob olhar de pedestre, policial rola no chão e rende suspeito de roubar moto

Dois suspeitos foram presos na tarde deste sábado (23) em Pirituba, Zona Norte de São Paulo, após uma perseguição policial. A ação envolveu equipes da 3ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

Imagens divulgadas pela Página Pirituba Net mostram o momento em que um policial militar rolando com um dos suspeitos no chão. O agente consegue imobilizar o rapaz. No vídeo, é possível ver o agente desferindo socos contra o homem, enquanto ele permanece no solo.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em uma motocicleta com registro de furto. Quando os agentes deram ordem de parada, a dupla ignorou e tentou fugir, iniciando a perseguição.

Durante o acompanhamento, o condutor perdeu o controle do veículo, provocando a queda. Os policiais conseguiram deter os dois homens no local.

A motocicleta foi apreendida, e os suspeitos foram levados ao 33º Distrito Policial de Pirituba.

A apuração é Helena Osagie, da Agência RECORD, com a supervisão de Laura Lourenço.