Trio invade condomínio de luxo e tenta roubar bicicletas de R$ 24 mil

Três homens foram presos por tentativa de furto de bicicletas de alto valor em um condomínio na Lapa, zona oeste de São Paulo, na noite desta quarta-feira (13).

A Agência RECORD teve acesso às imagens das câmeras de segurança disponibilizadas pela Polícia Militar de São Paulo, que mostram o momento em que o trio entra no local, onde o portão estava arrombado.

Momentos depois, dois policiais entram também, e realizam uma varredura e rendem um dos suspeitos.

Segundo a PM, os demais homens estavam dentro de um carro no estacionamento, tentando fugir.

Dentro do veículo, a corporação encontrou três bicicletas desmontadas, avaliadas em R$ 8 mil, pertencentes a moradores do condomínio.

Além disso, próximo ao carro, havia mais duas bicicletas avaliadas em R$ 16 mil, com os cadeados quebrados.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial, no Ceagesp.

