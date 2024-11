Visão do espaço: veja como ficou São Paulo antes e depois do apagão O ministro Alexandre Silveira determinou que o fornecimento de energia na capital paulista seja normalizado em até 3 dias São Paulo|Do R7 14/10/2024 - 19h04 (Atualizado em 14/10/2024 - 19h04 ) twitter

A Enel não estabeleceu um prazo para a normalização do atendimento aos clientes Reprodução/Facebook/Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite (Lapis)

Do espaço, satélites da Nasa capturaram imagens antes e depois do apagão, que atingiu vários bairros da capital. Em um registro obtido pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite (Lapis), é possível observar diversos pontos luminosos antes da tempestade, indicando a forte presença de luz na região. Na noite de sábado (12), a imagem capturada mostra bairros inteiros da cidade às escuras.

A cidade de São Paulo está desde sexta-feira (11) lidando com a falta de luz, quedas de árvores e áreas interditadas. Cerca de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz na capital paulista após a tempestade de sexta-feira à noite em São Paulo. A concessionária atende cerca de 2,4 milhões imóveis em São Paulo, desses, aproximadamente 400 mil imóveis estão sem luz ainda.

A falta de luz também afeta o abastecimento de água em várias cidades da região. De acordo com a Sabesp, com a falha no fornecimento de energia, o funcionamento de estações elevatórias e boosters, equipamentos que levam água a locais mais altos, é afetado.