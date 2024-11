SP ainda tem cerca 400 mil imóveis sem energia após 4 dias de apagão Enel conta com reforços de outras distribuidoras e equipes da companhia de outros países para restabelecer mais rapidamente a energia São Paulo|Do R7 14/10/2024 - 16h35 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h35 ) twitter

Enel recebe reforço de outras distribuidoras e equipes da companhia de outros países para restabelecer mais rapidamente energia ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo a Enel, até as 14h de segunda-feira, cerca de 1,7 milhão de clientes da Enel tiveram a energia reestabelecida, sendo que, na sexta-feira, 2,1 milhões de clientes foram afetados. As equipes seguem trabalhando para restabelecer o serviço para cerca de cerca de 400 mil clientes após o temporal e fortes ventos de mais de 107 km/h na última sexta (11).

As cidades mais prejudicadas foram São Paulo, no momento, com 283 mil casas sem luz, especialmente nos bairros Jabaquara, Santo Amaro, Pedreira e Campo Limpo; Cotia com 31 mil clientes sem energia; e Taboão da Serra com 32 mil impactados. Em acordo feito com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a empresa afirmou que cumprirá o prazo de três dias para restabelecer totalmente o fornecimento de energia a todos os clientes.

A Enel Distribuição São Paulo recebeu reforço de equipes de outros grupos de distribuição de energia, como Light, Neoenergia, Elektro, EDP, para atuarem na área de concessão da companhia. A Enel também mobilizou profissionais de suas distribuidoras do Chile, Itália, Espanha e Argentina, além de equipes do Rio de Janeiro e do Ceará, que chegaram no final de semana. Com esse incremento, o número de profissionais em campo chegará a 2,9 mil técnicos.

Além dos impactos nas redes de baixa tensão, 17 linhas de alta tensão e 11 subestações foram desligadas durante a forte chuva. Os danos na rede de alta tensão foram solucionados ainda no sábado. Na baixa e na média tensão, os impactos foram severos e dispersos pela área de concessão. Os reparos nas redes de baixa tensão envolvem a substituição de quilômetros de cabos, postes, entre outros equipamentos.

Para atender casos críticos, a Enel disponibilizou 500 geradores (40 de grande porte) para serviços essenciais, como hospitais, e clientes que dependem de eletricidade para manutenção de equipamentos hospitalares, por exemplo.

Investimentos

Segundo a Enel Distribuição São Paulo, a empresa está investindo cerca de R$ 6,2 bilhões em São Paulo de 2024 a 2026. Dentro do plano de investimento estão: fortalecimento e modernização das redes, automação dos sistemas, ampliação da capacidade dos canais de comunicação com os clientes e a contratação de funcionários próprios para atuar em campo. Em São Paulo estão sendo contratados um total de 1,2 mil eletricistas próprios até março de 2025.