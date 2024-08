Ao vivo: veja lançamento da campanha da Semana Mundial da Amamentação 2024 Objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de apoio ao aleitamento, especialmente em momentos de maior vulnerabilidade Saúde|Do R7, em Brasília 01/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 01/08/2024 - 09h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A ministra da Saúde Nísia Trindade anuncia nesta quinta-feira (1º) novas ações para apoiar a amamentação no país (veja ao vivo acima). A recomendação da pasta é que o bebê seja amamentado até os dois anos ou mais, e que nos primeiros 6 meses a criança recebe somente leite materno. O anúncio acontece no evento de lançamento campanha da Semana Mundial da Amamentação 2024, com o tema “amamentação, apoie em todas as situações.”

O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de apoio ao aleitamento materno, especialmente em momentos de maior vulnerabilidade. Segundo os especialistas. Quanto mais tempo o bebê mamar no peito da mãe, melhor para ele e para a mãe. Depois dos 6 meses, a amamentação deve ser complementada com outros alimentos saudáveis e de hábitos da família, mas não deve ser interrompida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como amamentar?

O Ministério afirma que o ato não deve doer, mas que pode ocasionar um desconforto o até que mãe e bebê se adaptem à amamentação.

Veja outras dicas:

Publicidade

A cabeça do bebê deve ficar de frente para o peito e o nariz bem na frente do mamilo;

O bebê deve ser colocado para sugar quando ele abrir bem a boca;

Quando o bebê pega bem o peito, o queixo encosta na mama, os lábios ficam virados para fora, o nariz fica livre e aparece mais aréola (parte escura em volta do mamilo) na parte de cima da boca do que na de baixo;

Cada bebê tem seu próprio ritmo de mamar, o que deve ser respeitado.