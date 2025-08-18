15 benefícios da maçã que fazem bem para corpo e mente
Fruta versátil ajuda no controle do peso, saúde do coração e até na prevenção de doenças
A maçã se mostra eficiente na prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes, no combate à prisão de ventre, no retardamento do envelhecimento precoce e no fortalecimento do sistema imunológico, graças à presença de carotenoides e flavonoides, compostos com ação antioxidante. Para descobrir todos os benefícios que essa fruta incrível pode trazer para a sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde. Leia Mais em Feed TV - Saúde:
A maçã se mostra eficiente na prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes, no combate à prisão de ventre, no retardamento do envelhecimento precoce e no fortalecimento do sistema imunológico, graças à presença de carotenoides e flavonoides, compostos com ação antioxidante.
Para descobrir todos os benefícios que essa fruta incrível pode trazer para a sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.
Leia Mais em Feed TV - Saúde: