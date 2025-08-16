Abacaxi: saiba os benefícios para a saúde e nutrientes da fruta
Fruta tropical de polpa suculenta e casca espinhosa, o abacaxi é rico em nutrientes
O abacaxi é uma fruta tropical com muito sabor e cheia de propriedades que fazem bem para o corpo. Rico em vitaminas, minerais, fibras e enzimas digestivas, ele ajuda na imunidade, na digestão e no bem-estar geral. Além de nutritivo, o abacaxi é extremamente versátil na cozinha, podendo ser usado em sucos, sobremesas, bolos, chás e até pratos salgados.
O abacaxi é uma fruta tropical com muito sabor e cheia de propriedades que fazem bem para o corpo. Rico em vitaminas, minerais, fibras e enzimas digestivas, ele ajuda na imunidade, na digestão e no bem-estar geral. Além de nutritivo, o abacaxi é extremamente versátil na cozinha, podendo ser usado em sucos, sobremesas, bolos, chás e até pratos salgados.
Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os incríveis benefícios do abacaxi e como incluí-lo na sua dieta! saiba mais
Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os incríveis benefícios do abacaxi e como incluí-lo na sua dieta! saiba mais
Leia Mais em Feed TV - Saúde:
Leia Mais em Feed TV - Saúde: