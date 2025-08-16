Abacaxi: saiba os benefícios para a saúde e nutrientes da fruta Fruta tropical de polpa suculenta e casca espinhosa, o abacaxi é rico em nutrientes Feed TV - Saúde|Do R7 16/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Abacaxi (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

O abacaxi é uma fruta tropical com muito sabor e cheia de propriedades que fazem bem para o corpo. Rico em vitaminas, minerais, fibras e enzimas digestivas, ele ajuda na imunidade, na digestão e no bem-estar geral. Além de nutritivo, o abacaxi é extremamente versátil na cozinha, podendo ser usado em sucos, sobremesas, bolos, chás e até pratos salgados.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os incríveis benefícios do abacaxi e como incluí-lo na sua dieta! saiba mais

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

7 hábitos que ajudam a envelhecer bem e podem acrescentar até 20 anos à sua vida

Alface: uma aliada para ajudar a regular o açúcar no sangue

Falta de vitamina D aumenta risco de perda de mobilidade em idosos, aponta pesquisa