Agosto Dourado: leite materno pode reduzir em até 13% mortalidade infantil por causas evitáveis; conheça mais benefícios Leite materno é considerado o alimento mais completo que ajuda no desenvolvimento mais saudável das crianças Patrocinada|Renato Fontes 13/08/2024 - 12h15 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Amamentação fortalece o vínculo com a criança

Atenção! A amamentação pode diminuir em até 13% as mortes de crianças de até 5 anos por causas preveníveis, diminuindo a ocorrência de diarreias, afecções perinatais e infecções. Além disso, também traz benefícios para a mulher, como a redução de chances de desenvolver câncer de mama e de ovário, garante o Ministério da Saúde.

Para fortalecer ações sobre a importância da amamentação em todo o país, o Ministério da Saúde lançou no começo deste mês a campanha da Semana Mundial da Amamentação 2024, que compõe o Agosto Dourado.

Com o tema “Amamentação, apoie em todas as situações”, a iniciativa deste ano tem como objetivo garantir o direito à amamentação, com atenção especial às lactantes em situação de vulnerabilidade, além de apoiar a amamentação em estado de emergência, calamidade pública e desastres naturais.

Segundo o governo federal, as taxas de amamentação vêm evoluindo ao longo das décadas, mas ainda estão abaixo do recomendado. A prevalência de aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses no país foi de 45,8%, segundo o ENANI (Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil), publicado em 2021. Em 1986 esse percentual era de apenas 3%.

Publicidade

A meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que, até 2025, pelo menos 50% das crianças de até seis meses de vida sejam amamentadas exclusivamente. E a expectativa é que esse índice, até 2030, chegue a 70%.

Por que você deve amamentar?

Banner oficial da campanha do Agosto Dourado de 2024

A amamentação é recomendada já na primeira hora de vida e deve continuar até os dois anos ou mais. Segundo o Ministério da Saúde, até os seis meses de idade, os bebês devem ser alimentados apenas com leite do peito, o que garante nutrição e hidratação completa, sem a necessidade de suplementos alimentares, água ou chás.

Publicidade

O leite materno pode reduzir a mortalidade neonatal, além de auxiliar nas contrações uterinas no pós-parto, diminuindo o risco de hemorragia. Mais do que benefícios à saúde, a amamentação ainda proporciona o fortalecimento do vínculo afetivo com a criança.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, é muito importante lembrar que a amamentação é um processo que precisa do apoio e envolvimento da família e de todos os que estão próximos, oferecendo à lactante, as condições necessárias e apropriadas para amamentar de forma mais tranquila.

Publicidade

Benefícios da amamentação

Para a criança

● Protege de diarreias, infecções respiratórias e alergias

● Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, além de reduzir a chance de desenvolver obesidade

● Tem efeito positivo na inteligência e contribui para o desenvolvimento cognitivo

Para quem amamenta

● Fortalecimento do vínculo

● Diminui o sangramento pós-parto

● Acelera a perda de peso

● Reduz a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio

● Evita a osteoporose

● Protege de doenças cardiovasculares

Como amamentar o bebê

● Amamentar não deve doer. No início pode haver algum desconforto até que haja uma adaptação à amamentação e passa a ser prazeroso.

● O bebê deve estar virado para quem está amamentando, bem junto de seu corpo, bem apoiado e com os braços livres

● A cabeça do bebê deve ficar de frente para o peito e o nariz bem na frente do mamilo

● O bebê deve ser colocado para sugar quando ele abrir bem a boca. Quando o bebê pega bem o peito, o queixo encosta na mama, os lábios ficam virados para fora, o nariz fica livre e aparece mais aréola (parte escura em volta do mamilo) na parte de cima da boca do que na de baixo

● Cada bebê tem seu próprio ritmo de mamar, o que deve ser respeitado

Importante você saber

● A partir dos seis meses de vida do bebê, deve-se iniciar a introdução de outros alimentos, adequados e saudáveis, continuando a amamentação até os dois anos ou mais. O leite materno continua sendo uma importante fonte de energia, proteína e outros nutrientes, como vitamina A e ferro

● Quanto mais a criança mamar, mais leite será produzido A alimentação de quem está amamentando deve ser adequada e saudável, com base em alimentos in natura e minimamente processados. Além disso, é fundamental beber bastante água.

● A amamentação é um direito da criança e das mulheres.